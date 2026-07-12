1536 – zomrel v Bazileji holandský humanista, filozof, teológ a náboženský reformátor Erazmus Rotterdamský.
1543 – anglický kráľ Henrich VIII. sa po šiestykrát oženil. Jeho manželkou sa stala Catherine Parrovoá, vdova po lordovi Latimerovi.
1863 – narodil sa francúzsky mikrobiológ, hygienik a riaditeľ Pasteurovho ústavu v Paríži Albrt Léon Charles Calmette, objaviteľ séra proti hadiemu uštipnutiu, diagnostického testu a preventívneho očkovania dojčiat proti TBC.
1876 – narodil sa básnik Ivan Krasko (vlastným menom Ján Botto). Jeho najznámejšími básnickými zbierkami sú Nox et solitudo a Verše.
1904 – narodil sa čílsky básnik a diplomat Pablo Neruda, laureát Nobelovej ceny.
1907 – narodil sa spisovateľ, prekladateľ, šéfredaktor programového týždenníka Slovenského rozhlasu a tvorca rozhlasových hier Ľudo Zúbek, autor historicky a životopisne orientovaných románov.
1908 – pri príležitosti 60. výročia Slovanského zjazdu (1848) sa konal v Prahe II. slovanský zjazd za účasti zástupcov všetkých rakúsko-uhorských Slovanov, ale aj Rusov, Poliakov, Bulharov a Srbov.
1932 – zomrel pri leteckom nešťastí český podnikateľ a zakladateľ obuvníckeho impéria Tomáš Baťa.
1936 – slávnostne bola otvorená Belehradská zoologická záhrada.
1941 – v Cetinji na zhromaždení čiernohorských separatistov bola Čierna Hora vyhlásená za „suverénnu a nezávislú“ krajinu pod talianskym protektorátom. Nasledovala vzbura proti okupačným silám a ich stúpencom, ktorí boli od začiatku odporcami spoločného srbského a juhoslovanského štátu.
1996 – britský korunný princ Charles a princezná Diana sa dohodli na podmienkach rozvodu, čím sa ich manželstvo po 15 rokoch skončilo.