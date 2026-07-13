100 – narodil sa rímsky politik, vojvodca a spisovateľ Gaius Julius Caesar.
1527 – narodil sa anglický alchymista, astrológ a matematik John Dee.
1717 – narodil sa v Bratislave historik, básnik, estét a rektor univerzity v Lipsku Karol Ondrej Bel.
1837 – kráľovná Viktória I. sa ako prvá britská panovníčka presťahovala do Buckinghamského paláca v Londýne.
1839 – v Belehrade sa prvýkrát konali voľby do Obce mesta Belehrad.
1873 – zomrel v Brezovej pod Bradlom notár, osvetový pracovník, učiteľ a popredný ľudovýchovný pracovník Samuel Jurkovič, zakladateľ Spolku gazdovského (prvého úverového družstva v Európe), spoluzakladateľ Matice slovenskej a slovenského ochotníckeho divadelníctva.
1878 – skončil sa Berlínsky kongres, ktorého rozhodnutiami boli oslobodené územia na juhu pripojené k Srbsku, z ktorých vznikli Nišský, Pirotský, Vranjský a Topličský okres. Srbsku bola uznaná plná suverenita.
1930 – v uruguajskom hlavnom meste Montevideu sa začali prvé Majstrovstvá sveta vo futbale.
1944 – narodil sa maďarský architekt, dizajnér a vynálezca Rubikovej kocky Ernö Rubik.
1954 – zomrela svetoznáma mexická maliarka Frida Kahlo, predstaviteľka surrealizmu.
1985 – na londýnskom štadióne Wembley a filadelfskom štadióne Johna Keneddyho usporiadali dovtedy najväčší benefičný koncert (Live-Aid-Concert) v prospech hladujúcich v Afrike. Koncert zorganizoval hudobník Bob Geldof a vyzbierané bolo 60 miliónov dolárov.