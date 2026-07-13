Ministerstvo zahraničných vecí Srbska dnes zverejnilo vyhlásenie v súvislosti s dopravnou nehodou, ktorá sa stala v nedeľu v Čiernej Hore, pri ktorej jedna osoba zomrela a 16 občanov Srbska utrpelo zranenia.
„Veľvyslanectvo Srbska v Podgorici a Generálny konzulát Srbska v Herceg Novom sú od prvých informácií o tragickej udalosti v neustálom kontakte s príslušnými inštitúciami a rodinami, aby bola našim občanom poskytnutá všetka potrebná pomoc a podpora,“ uvádza sa vo vyhlásení MZV Srbska.
Všetci cestujúci, ktorí sa v nedeľu stali účastníkmi nehody v dedine Lipci na ceste Kotor – Nikšić, sú občanmi Srbska. Jedna mladšia osoba zomrela a ďalších 16 osôb utrpelo zranenia, uviedol včera večer riaditeľ Špeciálnej nemocnice pre ortopédiu, neurochirurgiu a neurológiu Vasu Ćukovića v Risne Dino Panjako.
Podľa neoficiálnych informácií sa cestujúci vracali z monastiera Ostrog a mikrobus viedol 68-ročný vodič z Kotora.