Írske predsedníctvo Rady Európskej únie dnes nepotvrdilo, že otázka otvorenia Klastra 3 v prístupových rokovaniach so Srbskom bude ešte pred letnou prestávkou opätovne zaradená na program rokovania členských štátov. Minulý týždeň sa totiž nepodarilo dosiahnuť konsenzus o odporúčaní Európskej komisie.
Európska komisárka pre rozširovanie Marta Kosová uviedla, že Srbsko po období stagnácie zaznamenalo určitý pokrok, no stále musí urobiť veľa, najmä v oblasti právneho štátu.
„Dostávame aj signály, že je pripravené na intenzívnejšie strategické zosúladenie s Európskou úniou. Ak to potvrdí konkrétnymi krokmi, budeme pokračovať s odporúčaním na ďalší krok,“ povedala Kosová.
Na otázku, či je stále možné dosiahnuť konsenzus o otvorení Klastra 3 ešte počas júla, odpovedala, že ide o otázku pre predsednícku krajinu – Írsko.
Írsky minister pre európske záležitosti Thomas Byrne vyhlásil, že predsedníctvo bude pokračovať v konzultáciách s členskými štátmi a Srbskom o pokračovaní prístupového procesu, vyhol sa však priamej odpovedi na otázku, či plánuje už počas júla nový pokus o dosiahnutie dohody.