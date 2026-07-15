Predsedníčka Pokrajinskej vlády Maja Gojkovićová a maršal Lubušského vojvodstva Sebastian Ciemnoczołowski v poľskom meste Zielona Góra podpísali dohodu o spolupráci medzi Autonómnou pokrajinou Vojvodinou a Lubušským vojvodstvom s cieľom posilniť hospodárske, inštitucionálne a kultúrne väzby medzi obidvoma regiónmi.
Ako bolo po podpise zdôraznené, spolupráca bude zameraná na rozvoj hospodárskej spolupráce a investičného potenciálu, výmenu skúseností s využívaním európskych štrukturálnych a investičných fondov, ako aj na prepájanie rozvojových agentúr, vedecko-technologických parkov a slobodných ekonomických zón.
Predsedníčka Gojkovićová uviedla, že podpis dohody predstavuje významný krok v ďalšom posilňovaní vzťahov medzi AP Vojvodinou a Lubušským vojvodstvom. Dodala, že počas návštevy sa potvrdilo, že existuje veľký potenciál na rozvoj konkrétnych foriem spolupráce.
„Osobitný význam okrem hospodárstva pripisujeme spolupráci v oblasti vedy, keďže v Novom Sade sídli Výskumno-vývojový inštitút umelej inteligencie Srbska. Dohoda zahŕňa aj spoluprácu v oblasti cestovného ruchu s osobitným dôrazom na agroturistiku, ako aj výmenu skúseností v poľnohospodárstve, najmä vo vinohradníctve a výrobe vína. Presvedčili sme sa, že Lubušské vojvodstvo disponuje kvalitnými produktmi a významným potenciálom, preto som podnikateľov z tohto regiónu pozvala, aby sa predstavili na veľtrhových podujatiach v Novom Sade,“ uviedla predsedníčka Gojkovićová.
Dodala, že výmena poznatkov, skúseností a osvedčených postupov môže priniesť konkrétne výsledky.
Maršal Sebastian Ciemnoczołowski vyjadril spokojnosť s podpísaním dohody a uviedol, že tento dokument bude základom na rozvíjanie konkrétnej spolupráce vo všetkých oblastiach spoločného záujmu.