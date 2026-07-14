1223 – zomrel francúzsky kráľ Filip II. August, ktorý počas svojej vlády od roku 1179 úspešne viedol vojnu proti Angličanom a zmocnil sa ich majetku v západnom Francúzsku.
1764 – tlačiar Ján Michal Landerer začal v Bratislave vydávať po nemecky písané Pressburger Zeitung (Bratislavské noviny). Vychádzali nepretržite 165 rokov.
1789 – útokom na Bastilu (francúzske štátne väzenie) sa začala Veľká francúzska revolúcia.
1795 – revolučný pochod – Marseillaise, oficiálne prijatý ako štátna hymna Francúzska.
1801 – narodil sa nemecký lekár, prírodovedec, spoluzakladateľ modernej fyziológie, priekopník zavedenia chemických metód do vyšetrovania krvi Johannes Peter Müller.
1862 – narodil sa rakúsky maliar, grafik a popredný predstaviteľ viedenskej secesie Gustav Klimt.
1867 – švédsky vedec Alfred Nobel prvýkrát predviedol svoj vynález dynamitu v kameňolome neďaleko anglického mesta Redhill.
1902 – v Sarajeve bola založená srbská kultúrno-osvetová spoločnosť Prosvjeta. Vďaka tejto spoločnosti sa prvé generácie srbských žiakov a študentov z Bosny a Hercegoviny začali masovejšie vzdelávať podľa vtedajších európskych štandardov.
1918 – narodil sa švédsky filmový a divadelný režisér a scenárista Ingmar Bergman. Jeho filmy Persona, Hanba, Hodina vlkov, Siedma pečať alebo Šepoty a výkriky patria k najlepším filmom svetovej kinematografie.
1927 – národné zhromaždenie ČSR schválilo zákon, ktorým sa na Slovensku zrušili župy.
1933 – v Nemecku boli zakázané všetky politické strany okrem nacistickej.
1965 – zomrel Pavle Beljanski, srbský právnik a diplomat, zberateľ, ktorý mal najucelenejšiu zbierku umeleckých diel srbského (a juhoslovanského) maliarstva prvej polovice 20. storočia. Spomienková zbierka Pavla Beljanského sa nachádza v Novom Sade a verejnosti je sprístupnená od októbra 1961.
2019 – Novak Ðoković obhájil titul vo Wimbledone, keď vo finále porazil Švajčiara Rogera Federera. Tento zápas trval päť hodín.