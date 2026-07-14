Príslušníci dopravnej polície budú do 19. júla realizovať siedmu celoštátnu akciu zintenzívnenej kontroly cestnej premávky na území Srbska.
Akcia bude zameraná na odhaľovanie priestupkov, ako sú prekročenie povolenej rýchlosti, vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu a psychoaktívnych látok, nepoužívanie bezpečnostného pásu, nesprávna preprava detí, nebezpečné predbiehanie a ďalšie priestupky, ktorými sa ohrozuje bezpečnosť účastníkov cestnej premávky.
Od začiatku júla sa bezpečnostná situácia na cestách zhoršila. Na cestách v Srbsku zahynulo 17 osôb a 123 osôb utrpelo ťažké telesné zranenia.