Minister poľnohospodárstva Dragan Glamočić dnes usporiadal stretnutie so zástupcami najvyššej štátnej úrovne v súvislosti s aktuálnou situáciou týkajúcou sa afrického moru ošípaných. Uviedol, že nie je dôvod na paniku, pretože vírus nie je nebezpečný pre ľudí, a oznámil rozhodnutie o maximálnom sprísnení trestov s cieľom zabrániť šíreniu nákazy.
Glamočić po stretnutí vo vláde Srbska povedal, že od začiatku roka bolo v dôsledku afrického moru ošípaných utratených alebo uhynulo približne 25 000 ošípaných.
Uviedol, že tromi najviac ohrozenými oblasťami sú tri obvody: Sriemsky, Mačvanský a Belehradský v okolí Obrenovca. Dodal, že vírus je v súčasnosti prítomný celkovo v šiestich obvodoch, no už od zajtra by sa mal vyskytovať len v piatich.
„Jednoducho sa musia zapojiť všetky zložky. Náš apel a prijaté rozhodnutie a záver znejú – tresty budú maximálne sprísnené. To znamená aj pre samotných chovateľov, pretože sa často stáva, že na tej istej farme máme mor už po druhý alebo tretíkrát. To znamená, že nebola vykonaná dezinfekcia a neboli dodržané všetky opatrenia. Budú taktiež sankcionovaní. Niektorým bude chov ošípaných zakázaný, a to trvalo. Ďalej budú sankcie uplatnené voči všetkým, ktorí nebudú rešpektovať opatrenia pri vstupe do lesných oblastí,“ povedal Glamočić.
Minister zdôraznil, že na úrovni každej jednotky miestnej samosprávy bude vytvorený operačný tím zodpovedný za kontrolu, dohľad a trestanie zodpovedných aktérov.
„Začnúc predsedom obce, všetci v rade budú niesť zodpovednosť, vrátane mňa ako ministra. Je zrejmé, že sú potrebné tie najprísnejšie sankcie, aby sa zabránilo šíreniu tohto vírusu, ale nemyslite si, že sme jedinou výnimkou. Tento vírus je prítomný v 77 krajinách sveta, v 16 krajinách Európskej únie a v našom susedstve – v Bosne a Hercegovine, Chorvátsku, Maďarsku a Rumunsku,“ uviedol minister Glamočić.
K 9. júlu bol africký mor ošípaných potvrdený na 496 gazdovstvách, ktoré sa nachádzajú v 18 obciach a ôsmich správnych obvodoch. V rámci týchto zasiahnutých chovov uhynulo 1 015 ošípaných a v záujme zamedzenia šírenia nákazy bolo utratených ďalších 10 515 zvierat.