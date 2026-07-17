Ministerstvo vnútra Srbska upozorňuje vodičov, že počas nastávajúceho víkendu sa očakáva jedna z najhustejších premávok tohto leta. Dôvodom je začiatok najintenzívnejšej časti letnej turistickej sezóny, keď na najvýznamnejších cestných ťahoch pribudne výrazne viac vozidiel.
Ministerstvo apeluje na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby jazdili trpezlivo a zodpovedne. „Dopravná zápcha nie je dôvodom na to, aby ste riskovali svoj život,“ uvádza sa vo výzve zverejnenej na sociálnych sieťach ministerstva.
Polícia zároveň pripomína vodičom, aby dodržiavali predpísanú rýchlosť, udržiavali bezpečný odstup medzi vozidlami, používali bezpečnostné pásy a na dlhších trasách si robili pravidelné prestávky. Zvýšená opatrnosť a ohľaduplnosť môžu výrazne prispieť k bezpečnejšej premávke počas rušného dovolenkového obdobia.