Obecná organizácia invalidov práce v Kovačici pozýva na tradičné podujatie – Bál venovaný Annám, ktoré sa uskutoční v sobotu 25. júla o 18.00 hod. v reštaurácii Červené víno v Kovačici.
Pre návštevníkov je pripravená večera, sladké občerstvenie a kultúrno-zábavný program v príjemnej atmosfére. O zábavu sa postará Vladimír Hudec a všetky oslávenkyne s menom Anna dostanú malú pozornosť v podobe ruže.
Cena vstupenky je 1 700 dinárov. Bližšie informácie možno získať na telefónnych číslach: 062/163-96-19, 061/411-51-17 a 063/768-21-48.
Obecná organizácia invalidov práce má už niekoľko mesiacov nové vedenie. Jej predsedom je Ján Zdychan. Členovia uvedenej organizácie už niekoľko rokov úspešne organizujú spoločenské podujatia pri príležitosti rôznych sviatkov a menín. Medzi tradičné podujatia patria zábavy venované Ondrejom, Michalom, Katarínam a Annám, ako aj čajové večierky, Hroznový bál či ďalšie stretnutia. Záujem o ich zábavy svedčí o tom, že takéto stretnutia majú v komunite svoje pevné miesto a tešia sa veľkému záujmu.