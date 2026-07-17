Prezident Srbska Aleksandar Vučić dnes vo svojom príspevku na Instagrame uviedol, že na platformu Ko si bre ti doteraz prišlo 4 654 podnetov občanov.
„Z podnetov občanov na platforme Ko si bre ti som sa veľa naučil – o svojich aj našich chybách. Verím, že sa budem vedieť meniť aj ja sám a že spoločne dokážeme meniť aj naše Srbsko,“ odkázal prezident Aleksandar Vučić.
Zároveň poďakoval občanom za dôveru v štát a jeho inštitúcie a zdôraznil, že podnety a oznámenia občanov sú dôležité, pretože spoločnou prácou môžu prispieť k zlepšeniu fungovania systému a kvality života v Srbsku.