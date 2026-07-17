Ministerka ochrany životného prostredia Sara Pavkovová včera podpísala dohodu o spolupráci s výkonnou riaditeľkou Národnej aliancie pre miestny ekonomický rozvoj (NALED) Violetou Jovanovićovou, ktorou sa vytvára rámec na posilnenie partnerstva pri realizácii politík udržateľného rozvoja, obehového hospodárstva a zlepšovania systému odpadového hospodárstva v Srbsku, uvádza sa v oznámení ministerstva.
Pavkovová uviedla, že podpísanie dohody predstavuje významný krok k prepájaniu inštitúcií, podnikateľského sektora a odbornej verejnosti pri budovaní moderného, efektívneho a udržateľného systému ochrany životného prostredia.
„Touto dohodou vytvárame pevný rámec pre spoločnú prácu na kľúčových reformách v oblasti ochrany životného prostredia. Osobitná pozornosť bude venovaná zlepšovaniu systému odpadového hospodárstva, rozvoju obehového hospodárstva, príprave novej legislatívy, digitalizácii procesov a posilňovaniu kapacít miestnych samospráv. Chceme využiť poznatky a skúsenosti organizácie NALED pri tvorbe riešení, ktoré budú efektívne, prakticky uplatniteľné a v záujme občanov aj hospodárstva. Spolupráca bude zahŕňať aj zapojenie zástupcov organizácie NALED, ktorí svojimi vedomosťami a skúsenosťami prispejú k tvorbe kvalitnejších a prakticky využiteľných riešení v oblastiach, v ktorých má táto organizácia relevantnú expertízu, ako sú odpadové hospodárstvo, obehové hospodárstvo, regulačná reforma, digitalizácia a zelená transformácia,“ uviedla ministerka Pavkovová.