Žiaci kovačického Gymnázia Mihajla Pupina sa pravidelne zúčastňujú na rôznych výtvarných súbehoch a dosahujú pozoruhodné úspechy. Gymnazistka Nataša Povolná z Kovačice získala 2. cenu na nedávno ukončenom súbehu z rôznych oblastí umeleckých prejavov, ktorý pre žiakov stredných škôl zorganizovala Fakulta súčasných umení v Belehrade.
Nataša Povolná vytvorila digitálnu kresbu z oblasti výtvarného dizajnu na tému Chyba a jej práca bola inšpirovaná tradičnou japonskou umeleckou technikou kintsugi. Mentorkou Nataše Povolnej bola profesorka výtvarnej kultúry Saňa Stvorcová.
Slávnostné udeľovanie cien bolo usporiadané 16. júla v Galérii FSU, kde bola zároveň otvorená výstava prác, ktoré boli zaslané na súbeh.
Výstava trvá do 27. júla.