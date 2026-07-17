Obecná knižnica Kovačica už dlhé roky počas letných prázdnin organizuje tvorivé dielne pre deti a mládež. Tohtoročné dielne štartovali v Padine, kde mladí záujemcovia získavali vedomosti z rôznych oblastí vedy a umenia – hovorilo sa a tvorilo na témy zo psychológie, dejín, hudby, ekológie a žurnalistiky.
V nasledujúcom týždni bude program letných tvorivých dielní pokračovať v knižnici v Kovačici. Účastníci sa budú venovať témam z oblasti výtvarného umenia, literatúry, psychológie a tvorivej komunikácie. Vedúcimi kovačických tvorivých dielní budú Nataša Kňazovicová, Mária Kotvášová-Jonášová, Martina Hediová-Kirićová a Olinka Glóziková-Jonášová.
Tvorivé dielne budú trvať od druhej polovice júla až do 10. augusta.