Šéf srbskej diplomacie Marko Đurić pred otvorením strategického dialógu medzi Srbskom a Spojenými štátmi americkými vo Washingtone vyhlásil, že je pevne presvedčený, že dnešný deň sa zapíše ako významná kapitola v dejinách srbsko-amerických vzťahov.
„Otvorenie strategického dialógu nie je len formálnym krokom, ale predstavuje zásadný posun vo vzťahoch medzi Srbskom a USA. Ide o krok, ktorý umožní kontinuálnu spoluprácu medzi rôznymi agentúrami a ministerstvami bez ohľadu na politické zmeny na oboch stranách. Je to významný politický signál smerom navonok aj dovnútra celého systému, ktorý otvára mnohé oblasti budúcej spolupráce našich dvoch krajín,“ zdôraznil minister Đurić.
Podľa jeho slov ide o skutočne historický okamih v 145-ročnej histórii vzťahov medzi Srbskom a Spojenými štátmi.
„Popri období, keď sa počas prezidenta Woodrowa Wilsona na Bielom dome viala srbská vlajka a keď existovalo jeho priateľstvo s Mihajlom Pupinom, ako aj spolupráca s vtedajším Srbským kráľovstvom, naša spolupráca počas oboch svetových vojen a spoločné úspechy pri povojnovej obnove a budovaní našej krajiny predstavujú významné míľniky. Otvorenie tohto strategického dialógu je ďalším dôležitým medzníkom. Chcem pri tejto príležitosti poďakovať všetkým, ktorí na tom celé roky usilovne pracovali, pretože ide o výsledok dlhoročného úsilia. Zároveň chcem zdôrazniť, že by sa to nepodarilo bez vízie a nepretržitej podpory prezidenta Srbska Aleksandra Vučića, ani bez obetavej práce našich diplomatov, veľvyslanectva a všetkých, ktorí sa na tom podieľali,“ povedal Đurić.
Ako avizoval, dnešné rokovania budú zamerané na viacero tém.
„Okrem slávnostného a formálneho otvorenia strategického dialógu dnes podpíšeme memorandum o spolupráci v oblasti energetiky, ktoré otvorí nové perspektívy pre energetickú bezpečnosť našej krajiny, keďže predpokladá výstavbu nových plynových interkonektorov. Podpíšeme aj memorandum o porozumení v oblasti vzdelávania, teda o rozšírení programu Fulbright, ktoré vytvorí nové príležitosti pre našich študentov, mladých ľudí a vedeckých pracovníkov a umožní obom krajinám spoločne podporovať akademickú obec a jej rozvoj,“ uviedol Đurić.
Šéf srbskej diplomacie zároveň dodal, že predmetom dnešných rokovaní bude aj situácia v regióne.
„Chcem odtiaľto vyslať jasný odkaz, že Srbsko je spoľahlivým partnerom Spojených štátov pri zachovávaní mieru a stability na Balkáne. Robíme to aj preto, že zachovanie stability je naším strategickým a životne dôležitým štátnym záujmom, keďže naša krajina tvorí približne 57 až 58 percent regionálnej ekonomiky a naši občania žijú vo všetkých krajinách regiónu,“ zdôraznil.