Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa stretol s predstaviteľmi Kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie v Srbsku a zúčastnil sa na podpísaní dvojročnej dohody o spolupráci na obdobie rokov 2026 – 2027. Prostredníctvom videokonferencie sa na stretnutí pripojil aj regionálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu Dr. Hans Henri P. Kluge.
Ako uviedol prezident Vučić, v rozhovore sa zamerali na pokračovanie podpory Svetovej zdravotníckej organizácie pri ďalšom posilňovaní zdravotníckeho systému Srbska, zlepšovanie dostupnosti liekov a možnostiach zabezpečenia výhodnejších cien farmaceutických výrobkov, ako aj o budúcich výzvach v oblasti globálneho zdravia.
„Vymenili sme si názory aj na ďalšie zosúlaďovanie zdravotníckeho systému Srbska s európskymi štandardmi v rámci procesu pristúpenia krajiny k Európskej únii vrátane opatrení zameraných na ochranu verejného zdravia a znižovanie užívania tabakových výrobkov,“ uviedol prezident.
Osobitne poďakoval Dr. Klugeovi za nepretržitú podporu, ktorú Svetová zdravotnícka organizácia poskytuje Srbsku. Podpísanie Dvojročnej dohody o spolupráci na obdobie rokov 2026 – 2027 podľa jeho slov potvrdzuje pevné partnerstvo a spoločný záväzok zlepšovať zdravotnú starostlivosť, posilňovať inštitúcie a zabezpečovať kvalitnejšie a dostupnejšie zdravotnícke služby pre všetkých občanov.
„Srbsko zostáva odhodlané investovať do zdravotníctva a rozvíjať spoluprácu s medzinárodnými partnermi, pretože iba silný a moderný zdravotnícky systém dokáže čeliť výzvam budúcnosti a chrániť to najcennejšie – zdravie občanov,“ povedal prezident Vučić.