Ministerstvo pre európske integrácie oznámilo, že Srbsko predložilo Európskej komisii štvrtú žiadosť o platbu v rámci Nástroja na reformy a rast, ktorý bol zriadený v rámci Plánu rastu Európskej únie pre západný Balkán.
Štvrtá žiadosť o platbu, ktorá je zároveň doteraz finančne najväčšia, zahŕňa 22 reformných krokov. Sedem z nich sa predkladá po prvýkrát, zatiaľ čo zvyšných 15 krokov sa opätovne predkladá v rámci procesu hodnotenia. Hodnota žiadosti o platbu presahuje 108 miliónov eur.
Žiadosť zahŕňa reformné kroky zo všetkých štyroch oblastí Reformnej agendy: zlepšenia podnikateľského prostredia a rozvoja súkromného sektora, zelenej a digitálnej transformácie, rozvoja ľudského kapitálu, ako aj právneho štátu a základných práv.
V súlade so stanovenou dynamikou vykonávania Nástroja na reformy a rast Srbsko predkladá žiadosti o platbu dvakrát ročne – v januári a júli.
Vyplatenie finančných prostriedkov na základe predložených žiadostí o platbu sa očakáva po tom, ako Európska komisia vydá kladné hodnotenie o splnení stanovených reformných krokov. Tomu predchádza aj pozitívne posúdenie splnenia predbežných a všeobecných podmienok v rámci tohto nástroja.