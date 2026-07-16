Tretie júlové číslo Hlasu ľudu je na ceste k čitateľom, ktorí si tu nájdu pútavé príspevky v každej pravidelnej rubrike, ako aj v mesačnej prílohe Životný štýl. Na titulnej strane je záber zo Starej Pazovy, kde boli predstavené investície a plány obce projektu Stará Pazova – kedysi a dnes.
V rubrike Týždeň na stranách 168 hodín prezidenta Srbska je príspevok Veľká pocta pre našu krajinu. Píšeme o africkom more ošípaných, ako aj o predstavení investícií a plánov Obce Stará Pazova.
V Kronike našich dní je rozhovor s Pavlom Babkom, zakladateľom Galérie a Nadácie Babka z Kovačice.
Na stranách rubriky Naše dediny je uvedený program osláv Kulpína, príspevok o gymnazistoch na etnotábore v Novom Kneževci, o oslave 70. výročia Oltárneho krúžku žien v Petrovci, tohtoročnom Stretnutí pokonfirmačnej mládeže v Novom Sade a novej verejnej autobusovej linke v Starej Pazove.
Na stranách Obyčajní ľudia a ich (ne)obyčajné príbehy je rozhovor s Ivou Chrťanovou, mladou výtvarníčkou z Kysáča.
Kultúrna rubrika ponúka čítanie z Medzinárodného folklórneho festivalu Šajka, ktorý sa konal aj v Kysáči, o vyhodnotení fotosúbehu v ÚKVS, Folklórnych slávnostiach Pod poľanou v Detve, ako aj o mobilnej učebni slovenského jazyka.
Príloha Životný štýl prináša čítanie o letných výpredajoch, ako pomôcť deťom naučiť sa jazdiť na bicykli a predstavený je aj spevák Jakov Jozinović.
V športovej rubrike sú hlavne súvahy futbalovej sezóny našich klubov.
Záverečná obálka prináša fotografie tanečných súborov, ktoré dostali špeciálne ceny v kategórii tanečných skupín na FF Tancuj, tancuj… v Hložanoch.