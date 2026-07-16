Michal Struhár pripravuje koncert k svojmu životnému jubileu (80. narodeninám) a 65. výročiu pôsobenia na hudobno-speváckych podujatiach.
Koncert sa uskutoční pri príležitosti životného jubilea človeka, ktorý svojou láskou k hudbe, neúnavnou organizačnou prácou a podporou miestnych talentov spájal generácie hudobníkov a spevákov.
Program ponúkne pestrú mozaiku hudobných vystúpení, orchestrálnych aranžmánov a stretnutí s mnohými hosťami, ktorí boli súčasťou tejto spoločnej hudobnej cesty.
Koncert Michala Struhára a hostí sa uskutoční v nedeľu 19. júla o 19. hodine v Slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci.