Na samite Ukrajina – Juhovýchodná Európa, ktorý sa konal včera v Kyjeve, účastníci prijali spoločnú Kyjevskú deklaráciu, v ktorej sa zaviazali pokračovať v politickej, vojenskej, finančnej a bezpečnostnej podpore Ukrajiny, zvýšiť tlak na Rusko a spolupracovať na obnove vojnou zasiahnutej krajiny. Srbsko ako jediná krajina nepodpísalo deklaráciu, v ktorej sa okrem iného Rusko obviňuje z agresie a vyzýva sa na okamžité ukončenie vojny.
Dokument podpísali ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a predstavitelia Albánska, Grécka, Moldavska, Rumunska, Chorvátska, Slovinska, Severného Macedónska, Čiernej Hory a Bulharska.
Prezident Srbska Aleksandar Vučić vyhlásil, že ako jediný z účastníkov samitu nepodpísal deklaráciu prijatú na piatom ročníku tohto stretnutia v Kyjeve.
„Ja som jediný, kto nepodpísal túto deklaráciu. Pozrite si jej text, prípadne sa vám dostane do rúk neskôr. Pravdepodobne vám ho pošlú a všetko vám bude jasnejšie. Nemusím už nič viac vysvetľovať,“ povedal Vučić.
Uviedol, že si s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským počas rozhovoru vzájomne poďakovali za podporu územnej celistvosti svojich krajín. Dodal, že diskutovali aj o ďalších dôležitých témach a že pozval Zelenského na návštevu Belehradu.
Podľa jeho slov hovorili aj o vzájomnej podpore Srbska a Ukrajiny na ich európskej ceste, o ďalšej bilaterálnej spolupráci, ako aj o raste obchodnej výmeny a možnostiach ďalšieho rozvoja hospodárskej spolupráce. Vyjadril nádej, že Belehrad bude môcť v dohľadnom čase privítať ukrajinského prezidenta.