Predsedníčka Národného zhromaždenia Srbska Ana Brnabićová dnes vyhlásila, že Srbsko si veľmi váži strategické vzťahy so Spojenými štátmi americkými. Zároveň ocenila, že začatie strategického dialógu s Washingtonom predstavuje pre Srbsko jeden z najvýznamnejších úspechov za posledné desaťročia.
Brnabićová na medzinárodnej konferencii Partneri v meniacom sa svete: stredná a východná Európa, Amerika, Izrael a nový Blízky východ, ktorá sa konala v Národnom zhromaždení Srbska, uviedla aj to, že Srbsko si hlboko váži priateľstvo a partnerstvo s Izraelom a že vzťahy medzi obidvoma krajinami sú založené na úprimnej ochote navzájom si rozumieť aj v ťažkých časoch.
„Srbsko si hlboko váži svoje priateľstvo a partnerstvo s Izraelom. Rovnako si veľmi vážime naše strategické vzťahy so Spojenými štátmi. Teší ma, že sa stretávame len niekoľko dní pred začiatkom strategického dialógu medzi USA a Srbskom, ktorý pre nás veľa znamená a predstavuje jeden z najvýznamnejších úspechov, aké sme dosiahli za posledných niekoľko desaťročí,“ povedala Brnabićová na podujatí, ktoré zorganizoval Kongres srbsko-amerického priateľstva.