Prezident Srbska Aleksandar Vučić pricestoval do Kyjeva, kde sa dnes zúčastní na samite Juhovýchodná Európa – Ukrajina.
Na samite sa zúčastňujú predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a najvyšší predstavitelia Albánska, Moldavska, Rumunska, Chorvátska, Slovinska, Severného Macedónska, Bulharska, Čiernej Hory a Turecka, zatiaľ čo Grécko sa pripája online.
„Zúčastňujem sa na piatom samite Juhovýchodná Európa – Ukrajina ako predstaviteľ nášho Srbska. Po Odese, Aténach, Dubrovníku a Tirane prišiel rad na Kyjev. Verím, že nás čaká úspešný samit, že si navzájom poskytneme podporu na našej európskej ceste a posilníme bilaterálnu spoluprácu,“ uviedol prezident Vučić na Instagrame.
Dodal, že rovnako ako pri každom predchádzajúcom samite ani tentoraz nebudú jednoduché rokovania o spoločnej deklarácii účastníkov.
„Po Paríži som cestoval popoludní aj počas celej noci cez Moldavsko a centrálnu časť Ukrajiny, aby som sa dostal do Kyjeva. Som trochu unavený, ale budem bojovať a chrániť Srbsko,“ zdôraznil.
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