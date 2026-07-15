Tohtoročný, v poradí šiesty Festival remeselníckeho piva sa uskutoční v piatok 17. a v sobotu 18. júla v Novej Pazove na plató pred kinom. Organizátormi podujatia sú Obec Stará Pazova a Turistická organizácia Obce Stará Pazova, ktorá avizuje bohatý výber rozmanitých druhov remeselníckeho piva od najlepších domácich pivovarov.
Nebude chýbať ani pestrá gastronomická ponuka, živá hudba a príjemná letná atmosféra plná zábavy. Počas obidvoch dní od 18.00 do 01.00 hod. sa na otvorenom pódiu predstavia kvalitné rockové kapely a interpreti, ktorí sa postarajú o energickú atmosféru ladiacu s festivalom remeselníckeho piva.
Súčasťou programu budú aj sprievodné súťaže, napríklad súťaž v rýchlostnom pití piva.