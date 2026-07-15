Predseda vlády Srbska Đuro Macut dnes pokračoval v rokovaniach s dekanmi fakúlt prírodovedno-matematického zamerania o redukcii a modernizácii učebných osnov v školách, znížení zaťaženia žiakov, ako aj o spôsoboch, ako zvýšiť záujem budúcich študentov o učiteľské povolanie.
Premiér Macut poukázal na to, že v záujme skvalitnenia vzdelávacieho procesu je nevyhnutné optimalizovať rozsah učiva a zároveň navrhnúť riešenia nedostatku učiteľov niektorých predmetov v základných a stredných školách.
Zdôraznil, že je potrebné vytvoriť pracovné skupiny pri fakultách, ktoré by do septembra predložili návrhy a analýzu štandardov dosiahnutých vedomostí žiakov a výsledkov vzdelávania v jednotlivých oblastiach. Následne by mala vzniknúť zmiešaná pracovná skupina, ktorá by navrhované riešenia zjednotila a pripravila na ich praktickú realizáciu.
Na stretnutí v sídle Ústavu pre zveľaďovanie vzdelávania a výchovy, na ktorom sa zúčastnil aj minister školstva Dejan Vuk Stanković, bola zdôraznená potreba zmeny študijných programov na fakultách, aby sa budúci študenti častejšie rozhodovali pre učiteľské povolanie. Zazneli aj rôzne návrhy a podnety na posilnenie medzipredmetových kompetencií.
Zástupcovia ústavu uviedli, že zavedenie nových učebných programov, vypracovaných na základe novo prijatých štandardov, sa plánuje od školského roku 2027/2028 pre žiakov prvého a piateho ročníka základnej školy a prvého ročníka gymnázia.