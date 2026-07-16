Predseda vlády Srbska Đuro Macut dnes v rámci pokračovania pravidelných konzultácií s členmi vlády rokoval s prvým podpredsedom vlády a ministrom financií Sinišom Malim o stave verejných financií, aktuálnom ekonomickom vývoji a prioritných aktivitách vlády zameraných na zachovanie makroekonomickej stability a ochranu životnej úrovne občanov.
V rozhovore diskutovali aj o rozhodnutí prijatom na dnešnom zasadnutí vlády týkajúcom sa dodatočného zníženia spotrebných daní o celkovo 20 percent. Toto opatrenie je jedným z krokov zameraných na zachovanie stability zásobovania a ochranu domáceho trhu pred negatívnymi dôsledkami narušení v medzinárodných obchodných tokoch.
Osobitná pozornosť bola venovaná aj najnovšej správe agentúry Fitch o úverovom ratingu Srbska, ktorá potvrdzuje dôveru medzinárodných finančných inštitúcií v zodpovednú hospodársku politiku Srbska a zároveň predstavuje ďalšie potvrdenie stability verejných financií.
Účastníci rokovania sa zaoberali aj potenciálnymi rizikami na medzinárodných finančných trhoch v dôsledku pokračujúcich vojnových konfliktov, ako aj ich možným vplyvom na trh s energiami a celkový hospodársky vývoj.
Témou stretnutia bol aj reformný balík 22 zákonov v pôsobnosti Ministerstva financií, ktorý bol zaslaný Európskej komisii na posúdenie. Bolo konštatované, že tento balík predstavuje významný krok v pokračovaní reformného procesu a európskej integrácie Srbska.