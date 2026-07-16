Na Facebookovej stránke Obce Báčsky Petrovec bol zverejnený program Slovenských národných slávností, ktoré sa tento rok uskutočnia v Báčskom Petrovci druhý augustový víkend, teda od 7. do 9. augusta.
Program sa začne už 1. augusta, keď sa v Hložanoch uskutoční Turnaj v malom futbale o putovný pohár Veľvyslanectva Slovenskej republiky a v Kovačici Matičný kolkársky turnaj, ako aj otvorenie výstavy Čaro štetca XV Združenia petrovských výtvarných umelcov.
V nedeľu 2. augusta sa uskutoční Šachový turnaj SNS a otvorenie výstavy S vodou voľakedy v Spolku petrovských žien. V stredu pred slávnosťovým víkendom v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov bude samostatná výstava Rytmus roviny Daniely Markovej. Vo štvrtok 6. augusta sa program už rozprúdi.
Tohto roku nás očakávajú aj tri koncerty počas slávností. Vystúpia kapely Dora, spevák Aco Pejović a Iconito a speváčky projektu Korene.
Keď ide o sprievodné podujatia, už 24. do 26. júla v Kulpíne sa uskutočnia Predslávnosťové dni v Kulpíne a od 31. júla do 2. augusta Predslávnostné dni v Kovačici.