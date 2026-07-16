Ľudová knižnica Dositeja Obradovića v Starej Pazove zajtra na Oddelení pre dospelých organizuje predstavovanie knihy Dr. Nikolu Žutića-Velebitského pod názvom Velikohrvatska okupacija srpskih zemalja. Literárny večierok sa uskutoční o 19.00 hodine. Ide o vedecko-publicistickú knihu, ktorej autorom je srbský historik Dr. Nikola Žutić, vedecký poradca Inštitútu pre novodobé dejiny v Belehrade.
V rámci Detského kultúrneho leta 2026 zo Strediska pre kultúru Stará Pazova na zajtra večer avizujú zaujímavý filmový večer pre najmladších pod otvoreným nebom. Na letnej scéne pred divadlom o 20.30 hod. sa bude premietať detský film Finikove avanture 2.