Každý rok je súčasťou osláv Kulpína súťažný šachový turnaj. V sobotu 18. júla Šachový klub Kulpín zorganizuje súťaž šachových nadšencov.
Začiatok podujatia, ktoré sa uskutoční v rybárskej chatke ZŠR Smuđ Kulpín, bude o 9.00 hod. Na tento šachový turnaj si organizátori pozvali nielen šachistov z Obce Báčsky Petrovec, ale aj z ďalších prostredí, ako sú Kovačica, Selenča, Báčska Palanka, Báč, Zmajevo. Turnaj tak bude mať širší charakter než len obecný rámec a potrvá do 17.00 hod.
Najúspešnejší šachisti získajú zaslúžené odmeny.