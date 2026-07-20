Vo Višničkovej hôrke v Padine sa od 17. do 19. júla konal ďalší ročník festivalu Valley Echo Rock Fest, ktorý si počas rokov vybudoval pevné miesto medzi obľúbenými hudobnými podujatiami. Aj tento rok ponúkol návštevníkom tri dni kvalitnej rockovej hudby, festivalovej atmosféry a stretnutí priaznivcov tohto hudobného žánru.
Festival otvoril piatkový program, počas ktorého sa na pódiu predstavili banátska skupina Direct Drive, tiež skupina Deformitet zo Selenče a skupina Bunker House, ktorej členovia pochádzajú z Kovačice a Padiny.
Sobota patrila ďalším menám domácej rockovej scény. Pred návštevníkmi vystúpili skupiny Hiperbola a Katastrofa, pričom hlavnou hviezdou večera bol Nikola Vranjković, jeden z najvýznamnejších predstaviteľov srbskej alternatívnej rockovej scény. Jeho koncert patril k najočakávanejším bodom programu.
Záverečný festivalový deň, čiže nedeľa 19. júl začal už v popoludňajších hodinách a organizátori pripravili pokojnejší program určený aj rodinám s deťmi. Na pódiu sa vystriedali skupina Gastro Folk zo Slovenska, belehradský BRB Blues Band, domáca skupina Bez Filtera a skupina Crimson Vulture, čím festival symbolicky uzavrel ďalší úspešný ročník.
Valley Echo Rock Fest spoločne organizujú Zduženie Underground Rock Music Club z Padiny, Agro Slovak Zadruga s podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Obce Kovačica a početných sponzorov.
Za prípravou a realizáciou podujatia stojí predovšetkým snaha štvorice organizátorov: Paľo Sampor, Miroslav Povolný, Daniel Cicka a Pavel Cicka, ktorý svojím dlhoročným nasadením prispievajú k tomu, aby sa festival každoročne uskutočnil na vysokej organizačnej úrovni.
Tento festival je oveľa viac než len séria koncertov. Predstavuje miesto stretávania hudobníkov a priaznivcov rockovej hudby, podporuje domácu tvorbu a zároveň prináša interpretov z rôznych prostredí.