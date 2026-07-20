Členovia Rady pre komunálne činnosti na dnešnom zasadnutí schválili návrh rozhodnutia o založení Verejného podniku pre správu ciest Mesta Nový Sad Putevi Novog Sada a postúpili ho Zhromaždeniu mesta Nový Sad na prerokovanie. O návrhu rozhodnutia sa výborníci budú vyjadrovať na zajtrajšom zasadnutí.
Navrhované rozhodnutie ustanovuje, že hlavnou činnosťou nového verejného podniku bude výstavba ciest a diaľnic, ako aj správa miestnych ciest a ulíc. Tá zahŕňa plánovanie, projektovanie, výstavbu, rekonštrukciu, údržbu a ochranu ciest, výkon investorských činností pri projektovaní, výstavbe, údržbe a rekonštrukcii komunikácií, organizovanie a vykonávanie odborných prác v oblasti projektovania, výstavby, rekonštrukcie, údržby a ochrany ciest, zadávanie prác súvisiacich s projektovaním, výstavbou, údržbou, rekonštrukciou a odborným stavebným dozorom a pod.
Podnik bude zároveň vykonávať zverené úlohy týkajúce sa výstavby, rekonštrukcie, údržby, ochrany, využívania, rozvoja a správy nekategorizovaných ciest, ako aj ďalšie verejné oprávnenia.