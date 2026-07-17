Na Novosadskom veľtrhu sa dnes konal slávnostný podpis zmluvy a odovzdanie kľúčov od vozidla Organizácii pre pátranie a záchranu Srbska ako podpora na zlepšenie jej operačných kapacít.
Generálny riaditeľ Novosadského veľtrhu Slobodan Cvetković poznamenal, že organizáciu tvoria mladí ľudia, dobrovoľníci, ktorí sa spojili okolo ušľachtilého cieľa pomáhať iným.
„Mali už veľa aktivít v teréne a počas rozhovoru s nimi sme dospeli k záveru, že im chýba jedno vozidlo. Novosadský veľtrh je spoločensky zodpovedná spoločnosť. Podporili sme aj organizáciu NURDOR, počas pandémie koronavírusu sme vyčlenili prostriedky na kúpu jedného respirátora, fungovala tu covidová nemocnica, bolo tu miesto na očkovanie a podobne. Chcel by som poďakovať pomocníkovi primátora Nového Sadu Dejanovi Šijakovi, ktorý bol iniciátorom tejto akcie a spojil nás s organizáciou,“ uviedol riaditeľ Cvetković.
Dragan Bjelić, predseda uvedenej organizácie, uviedol, že vďaka pomoci Novosadského veľtrhu sa ich operačné kapacity posunú na vyššiu úroveň.
„Toto vozidlo predstavuje krok vpred v posilňovaní našich operačných kapacít, keďže sídlo organizácie je v Novom Sade. Sme jediná organizácia tohto typu a s hrdosťou zdôrazňujeme, že pochádzame z Nového Sadu. Toto vozidlo bude predstavovať významný zdroj v našej ďalšej práci,“ poznamenal Bjelić.
Novosadský veľtrh ešte raz potvrdil, že je spoločensky zodpovednou a sociálne angažovanou inštitúciou, zaznelo počas podujatia.