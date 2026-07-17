Portugalský Gondomar bol od 10. júla dejiskom majstrovstiev Európy juniorov a kadetov v stolnom tenise. Vo farbách srbskej juniorskej reprezentácie sa na podujatí predstavila aj Maja Vaňová z Padiny, zatiaľ čo v kadetskom tíme vystúpil aj Dávid Čapanda zo Selenče.
Práve tím kadetov bol z našej reprezentácie najúspešnejší. Zdolal Belgicko (3 : 1), Luxembursko (3 : 1), Portugalsko (3 : 1) a Litvu (3 : 0). V konečnom poradí obsadil 17. miesto a vybojoval si postup do prvej divízie.
Úspešné boli aj juniorky. V dueloch o konečné umiestnenie si najskôr poradili s reprezentáciou Talianska po tesnom priebehu 3 : 2, následne zdolali aj Izrael pomerom 3 : 1. Tieto výsledky im zabezpečili konečné 21. miesto v celkovom poradí.
Na európskom šampionáte štartovali aj ďalšie mládežnícke výbery Srbska. Juniori obsadili 23. priečku a kadetky sa v konečnom hodnotení zaradili do skupiny družstiev na 25. až 34. mieste.