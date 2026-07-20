Zatiaľ najdlhšie trvajúci, najkomerčnejší a podľa mnohých aj najkontroverznejší futbalový svetový šampionát organizovaný FIFA vyvrcholil. Svet má nového majstra sveta a tým sa stalo Španielsko.
Nech už boli názory na víťazný tím akékoľvek, či si získal sympatie fanúšikov alebo nie, v tomto momente sa jednoducho nedá vyhnúť konštatovaniu, že si Španielsko titul plne zaslúžilo. Počas celého turnaja predvádzalo kvalitný a predovšetkým turnajový futbal.
Na Mundiale 2026 pribudol dodatočný zápas – k stretnutie v prvom eliminačnom kole. Víťaz tak na ceste za titulom musel zdolať o jednu prekážku viac.
Veľmi dôležité je aj to, že mnohí už aj zabudli, kedy bolo podujatie otvorené. Trvalo prakticky 40 dní, a preto bolo nevyhnutné udržať si koncentráciu, psychickú odolnosť a stabilitu počas tohto celého obdobia.
Španielsko si, berúc do úvahy výkon vo finále i počas celého turnaja, titul absolútne zasluhuje. Pravdepodobne ho málokto po prvom kole skupinovej fázy, keď s Kapverdmi zohralo na otvorení 0 : 0, zaraďoval medzi najväčších favoritov. Avšak Španielsko postupne pridávalo plyn a ich forma stúpala, v skupine potom už rutinovane získali ďalšie body, kým v eliminačných kolách už boli absolútne nezastaviteľní. Radom vyraďovali Rakúsko, Portugalsko, Belgicko, potom v semifinále aj favorizované Francúzsko.
Proti Argentíne boli dominantní, čo potvrdzuje aj štatistika – vyslali na bránu rivala až 20 striel, z toho 12 smerovalo do brány, zatiaľ čo Argentína mala dve strely na bránu Španielska a obe prišli až v nadstavenom čase predĺženia. O víťazstvo sa ešte pokúsil Simeone, no skórovať nedokázal.
Argentína a jej tréner Lionel Scaloni už v polovici prvého polčasu zrejme pochopili, že proti Španielsku jednoducho nedokážu byť rovnocenným súperom. Španielsko ich úplne neutralizovalo, rovnako ako v semifinále s Francúzskom. Lionel Messi bol prakticky neviditeľný a Argentína ukázala svoju ozajstnú tvár. Jej hráči boli drzí, často zbytočne faulovali a viackrát stratili disciplínu, takže neutrálni fanúšikovia určite s potešením sledovali záver a posledný hvizd slovinského rozhodcu Slavka Vinčića, po ktorom sa novým majstrom sveta stalo Španielsko.
Tak sa európskej selekcii podarilo k získanému titulu majstra Starého kontinentu v roku 2024 pridať aj svetovú trofej, takže sa udial rovnaký scenár, ako aj pred šestnástimi rokmi, keď Španielsko európsku trofej získalo v roku 2008 v Rakúsku a vo Švajčiarsku a v Južnej Afrike v roku 2010 získalo svoj prvý svetový titul.
A k tomu je Španielsko aj olympijským majstrom z Paríža, takže je celkom jasné, ako dominuje vo svetovom futbale v poslednom období. Zároveň sú aj Španielky úradujúcimi majsterkami sveta.
Španielsko hrá ako tím. Nemajú hviezdy, ako to v minulosti boli Raúl, Iniesta, Xavi, Casillas a ďalší, ale sú tu Rodri, Pedri, Ferran Torres, Yamal, Cubarsí, Williams. Z lavičky ich vedie vynikajúci stratég Luis de la Fuente, ktorý je veľkou autoritou a ideálne vedie tento tím.
O práve skončenom Mundiale možno hovoriť z rôznych aspektov. V každom prípade je historicky. Prvýkrát hralo 48 tímov, prvýkrát sme sledovali 104 zápasov a prvýkrát v dejinách sa podujatie konalo v troch krajinách.
Najlepším strelcom je Kyllian Mbappé, ktorý strelil 10 gólov. Zároveň je Francúz aj novým najlepším strelcom v dejinách Mundialu. Na svojom konte má už 22 gólov a vzhľadom na to, že má len 27 rokov, je pravdepodobné, že absolvuje minimálne ešte jeden svetový šampionát. Na druhom mieste je Messi s 21 gólmi. Obaja tak prekonali doterajšieho rekordéra, legendárneho Nemca Miroslava Kloseho, ktorý strelil 16 gólov.
Svoj najlepší výkon po roku 1966 dosiahlo Anglicko, ktoré získalo bronz. Na turnaj debutovali štyri selekcie, výbornými výkonmi sa prezentovalo Nórsko zatiaľ čo Nemci a Holanďania, ale aj Brazílčania rozčarovali.
Mundial sa skončil. Trofej odovzdávali predseda FIFA Gianni Infantino a americký prezident Donald Trump, ktorých časť publika vypískala pre ich nepopulárne kroky.
Nech už bol pohľad na tento šampionát akýkoľvek, jedno je isté – tento veľký futbalový sviatok sa o svoju budúcnosť obávať nemusí. Pokiaľ bude existovať futbal a jeho fanúšikovia, majstrovstvá sveta FIFA budú patriť medzi najvýznamnejšie športové udalosti planéty, po oku letných olympijských hier.
Cyklus smerujúci k ďalšiemu Mundialu sa symbolicky začal už bezprostredne po odovzdaní trofeje Španielsku. A práve nový majster sveta bude jedným z hostiteľov svetového šampionátu v roku 2030.