Lovecký spolok Hložany aj tohto roku zorganizoval súťaž o najlepšiu varenú gastronomickú pochúťku z diviny. Pomenovali ho Hložiansky lovecký kotlík. Toto podujatie v Hložanoch pretrváva už viac desaťročí a tohto roku to bola už 23. edícia súťaže.
Bol by to už vlastne aj 25. ročník, ale dva roky, ako hovoria, „im zjedla korona“. I v tie roky všetko prichystali a zorganizovali, ale im potom na poslednú chvíľu zakázali zrealizovať. Paprikáše z diviny sa v Hložanoch tohto roku varili v sobotu 18. júla vedľa loveckého domu od 16. hodiny a po uvarení paprikášov vzorky sa odovzdávali od 20,30 h. Vonku bolo aj 35 stupňov, ale ani to neodradilo záujemcov súťažiť.
Na priedomí loveckého domu boli pristavené dva veľké kotly pre záujemcov, teda bola možnosť kúpiť si aj porcie paprikáša z diviny. Uvarili ich kuchári Milko Dudok a Ján Bartoš, ktorí už roky varia tieto paprikáše.
Predseda spolu poľovníkov Miroslav Pavčok nám prezradil, že sú spokojní s organizáciou. Zvyčajne majú zo 18 až 20 účastníkov a tohto roku súťažilo až 24 kuchárov a tímov, nielen domácich, ale aj cezpoľných. Súťažiť a zabaviť sa prišli aj gurmandi z Pivnice, Kysáča, Silbaša, Petrovca, Kulpína, Maglića, Nového Sadu, Begeča, Čelareva, spolky z Hložian – lovci, mladí lovci, poľnohospodári, rybári, Žugićovci, folkloristi a ďalší.
Organizátor pre účinkujúcich zabezpečil mäso z diviny – srnčie a bravčové a komisia potom aj ocenila uvarené vzorky. Paprikáše posudzovala komisia v čele s osvedčeným a mnohonásobne odmeňovaným kuchárom Vladimírom Dudášom z Petrovca a v tomto tíme boli aj Dragan Božić z Maglića, Michal Bohuš st. z Hložian a ďalší. Najpodstatnejšie v oceňovaní bolo, aby paprikáše zachovali vôňu diviny, lebo často kuchári keď uvaria tento druh paprikáša, má to vôňu a chuť na exotické prísady, oregano, alebo na rybu, fazuľu… Oceňoval sa aj všeobecný výzor, ako aj či je rozvarené mäso, hustota a najviac zavážila chuť.
Na záver najlepšie uvarené vzorky potom aj ocenili a vyhlásili najlepších kuchárov a tímy. Prvé miesto obsadil Michael Krnáč zo Silbaša a získal pohár a srnu. Druhé miesto obsadil dvojtím FK Budúcnosť a Bratstvo Žugićovcov a kuchár Rastislav Fábry – získali pohár a divého zajaca, tretie miesto obsadil Daniel Toman z Hložian, prijal pohár a vecnú odmenu. Tentoraz odmenili aj štvrté a piate miesto. To sa dostalo Loveckému spolku z Pivnice a kuchárovi Miroslavovi Kadlíkovi (minichladnička) a na piatom mieste ukotvili rybári zo ZŠR Šaran z Hložian a ich kuchár Igor Supek (ručný postrekovací prístroj).
Do noci bolo v Hložanoch veselo a do tanca im hrala skupina Domino band.