Rovnako ako predchádzajúcich deväť ročníkov, aj včerajší jubilejný výtvarný tábor zorganizovali Miestny odbor Matice slovenskej v Kulpíne a jeho Výtvarná skupina KEBY… Tvorivé umelecké stretnutie sa konalo v príjemnom prostredí Poľovníckeho domu v Kulpíne.
Začiatok tábora bol od 9. hodine ráno. Tradične ho otvorili predseda MOMS Kulpín Pavel Gaža a predseda Výtvarnej skupiny KEBY… Vladimíra Grňa, bývalý kulpínsky farár. Po úvodných slovách organizátori rozdelili účastníkom potrebný materiál a tvorba sa mohla začať – v chládku stromoradia na dvore Poľovníckeho domu.
Tohtoročný tábor zaznamenal rekordnú účasť – celkovo sa zapojilo vyše 40 výtvarníkov, čo z neho robí najpočetnejšie výtvarné zoskupenie usporiadané doposiaľ. Prišli výtvarníci – ochotníci zo Selenče, Báčskej Palanky, Hložian, Padiny, Kysáča, Báčskeho Petrovca ale tohto roku aj z Nového Sadu, Inđije, Čortanoviec, samozrejme, aj domáci Kulpínčania, vrátane mládeže zo združenia Objatie.
Účastníci tábora a organizátori sa tešili na spoločné tvorivé stretnutie v Kulpíne ako každý rok. Počasie im žičilo, bez ohľadu na horúčavu, výtvarníci tvorili pod holým nebom, za budovou Poľovníckeho domu. Tvorivý deň sa naplno vydaril.
Organizátor MOMS Kulpín pre účastníkov tábora zabezpečil plátna, akrylové a olejové farby, grafické ceruzky, ako aj občerstvenie a stravu. O chutný obed – guláš sa postaral kuchár Michal Ďuga.
Zvláštnosťou tohtoročného tábora bola výstava fotografií z minulých 9 táborov a videoprojekcia z doterajších výtvarných podujatí v Kulpíne.
Keďže toto bol jubilejný 10. tábor, organizátori zabezpečili aj krásnu a chutnú tortu, ktorú pripravila členka Spolku kulpínskych žien Mária Skalická. Česť odkrojiť z nej prvý kúsok mala podpredsedníčka Výtvarnej skupiny KEBY… a účastníčka takmer všetkých táborov v Kulpíne doteraz Anna Babiaková, učiteľka výtvarnej kultúry vo výslužbe, takže si účastníci nakoniec pochutnali aj na sladkej lahôdke.
Práce, ktoré vznikli počas tábora, budú zaradené do expozície výstavy, ktorej vernisáž bude v sobotu 25. júla o 19. hodine v priestoroch Poľovníckeho domu v Kulpíne, teda v rámci tohtoročných koncojúlových osláv Kulpína.