V rámci Detského kultúrneho leta 2026, ktorý organizuje Stredisko pre kultúru Stará Pazova, včera večer na programe bol filmový večer pre najmladších pod otvoreným nebom.
Na letnej scéne pred divadlom premietali detský film Finikove avanture 2. Kino pod hviezdami v Starej Pazove prilákalo početné publikum, v ktorom boli hlavne deti s rodičmi a starými rodičmi. Na tejto filmovej projekcii na svoje si prišli hlavne milovníci animovaného dobrodružného filmu. Táto, čo do žánru aj rodinná komédia približne trvala 85 minút a réžiu podpisuje Denis Chemov. Hlavné motívy vo filme Finikove avanture 2 sú priateľstvo, odvaha, dôvera a humor.
Letné kino pod holým nebom je súčasťou kultúrneho programu, ktorý organizuje Stredisko pre kultúru Stará Pazova počas letných mesiacov, s cieľom poskytnúť kvalitný a bezplatný obsah spoluobčanom a najmä nezabudnuteľné chvíle pre najmladších počas letných prázdnin.