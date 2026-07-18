Tohtoročný 6. Festival remeselníckeho piva je oficiálne otvorený včera večer v Novej Pazove – plató pred kinom. Trvá aj dnes a organizátorom podujatia sú Obec Stará Pazova a Turistická organizácia Obce Stará Pazova.
Festival prináša bohatý výber rôznych chutí remeselníckeho (craftového) piva, na jednom mieste, od najlepších domácich pivovarov. Súčasťou Festivalu remeselníckeho piva je i skvelá gastronomická ponuka, živá hudba a príjemná letná atmosféra plná zábavy.
Počas obidvoch festivalových večerov sa na otvorenom javisku predstavujú kvalitné rockové kapely a rockoví hudobníci, ktorí sa starajú o energickú atmosféru ladiacu s remeselníckym pivom. Súčasťou programu sú aj sprievodné súťaže, akou je napríklad súťaž v rýchlostnom vypíjaní piva.
Podujatie, ktoré zoskupuje výrobcov remeselníckeho piva z takmer celej krajiny už v prvý večer prebiehalo v skvelej letnej atmosfére a ponúklo jedinečný zážitok pre všetkých milovníkov kraftového piva a dobrej hudby.