Americká hardcore/metalová skupina Biohazard bude 28. júla premiérovo koncertovať v Novom Sade v priestore SKCNS Fabrika. Ako špeciálni hostia večera vystúpia thrashmetaloví veteráni Death Angel zo San Francisca a newyorská metalcore formácia Sworn Enemy. Skupina Biohazard, fungujúca s menšími prestávkami už takmer štyri desaťročia, novosadskému obecenstvu predstaví svoju zmes hardcore a metalu spolu s materiálom z jej aktuálneho albumu Divided We Fall (2025).
Skupina Biohazard bola založená roku 1987 v Brooklyne v New Yorku a v jej originálnom zložení boli basgitarista a spevák Evan Seinfeld, gitarista Bobby Hambel a bubeník Anthony Meo; trochu neskoršie sa im pripojil aj gitarista a spevák Billy Graziadei a na miesto bubeníka prišiel Danny Schuler. Svetovú popularitu získali v prvej polovici 90. rokov dvadsiateho storočia svojím druhým albumom Urban Discipline, ktorý vyšiel roku 1992 vo vydavateľstve Roadrunner. Z toho albumu ako veľké hity vynikli piesne Shades of Grey, Punishment a Black and White and Red All Over, ku ktorým boli nahrané aj efektné videoklipy, často premietané v tom období v hudobných televíznych vysielaniach. Pre skupinu sú tiež charakteristické texty piesní, rozoberajúce spoločenské témy a priamo kritizujúce rasovú nenávisť, násilie a politické manipulácie prostredníctvom masových médií.
Úspech skupiny Biohazard zaujal pozornosť veľkého vydavateľstva Warner Bros. Records, v ktorom vyšiel ich tretí album State of the World Address (1994). V danom vydavateľstve vyšiel aj ich nasledujúci album Mata Leão (1996), ktorý zaznamenal menší úspech vzhľadom na predchádzajúce dve vydania, avšak Biohazard boli aj naďalej veľkou koncertnou atrakciou. Medzičasom skupinu opustil pôvodný člen Bobby Hambel a vystriedal ho gitarista Rob Echeverria (ex Helmet).
Roku 1997 im vyšiel koncertný album No Holds Barred, na ktorom je zaznamenané ich vystúpenie v Hamburgu v Nemecku. Nasledujúci štúdiový album New World Disorder (1999) im vyšiel vo vydavateľstve Mercury Records a hosťovali na ňom členovia iných známych skupín – Sticky Fingaz (Onyx), Christian Olde Wolbers (ex Fear Factory) a Igor Cavalera (ex Sepultura). Toto vydanie však nedosiahlo očakávaný úspech a znamenalo to ukončenie spolupráce s Mercury Records.
V nasledujúcich rokoch Biohazard pokračovali s koncertnou činnosťou a spolupracovali s nezávislými vydavateľstvami Sanctuary a SPV/Steamhammer, v ktorých im vyšli albumy Uncivilization (2001), Kill or Be Killed (2003) a Means to an End (2005). Keďže gitarista Rob Echeverria medzičasom opustil skupinu, v nahrávaní spomenutých vydaní sa striedali gitaristi Leo Curley, Carmine Vincent a Scott Roberts (ex Cro-Mags).
V období 2006 – 2008 Biohazard dočasne prestali s činnosťou a členovia bandu sa venovali iným projektom.
Roku 2008 sa znovu dali dokopy v štandardnom zložení (Seinfeld, Graziadei, Hambel, Schuler), v ktorom nahrali prvé tri albumy. Nasledovalo koncertné turné a band začal pripravovať nový album Reborn in Defiance, ktorý vyšiel v januári 2012 vo vydavateľstve Nuclear Blast Records.
Nasledovala dlhšia prestávka v činnosti Biohazard. Billy Graziadei medzičasom presťahoval svoje hudobné štúdio do Los Angelesu a založil novú rap-metalovú skupinu Powerflo, ktorej členom je aj Senen Reyes (Sen Dog) zo skupiny Cypress Hill. Roku 2022 štandardná zostava Biohazardu sa znovu zaktivovala a spolu nahrali aktuálny album Divided We Fall, ktorý vyšiel v októbri 2025 vo vydavateľstve Black II Black.
Biohazard prvýkrát hosťovali v Belehrade roku 1997 a do hlavného mesta Srbska sa potom vrátili aj v roku 2008.
Viac informácií o blížiacom sa novosadskom koncerte možno nájsť na stránkach organizátorov SKC Nový Sad, MM Concerts a Serbian Hellbangers.