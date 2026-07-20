Minister poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva Dragan Glamočić sa včera stretol so zástupcami krízového štábu v Obrenovci. Pri tejto príležitosti zdôraznil, že v boji proti africkému moru ošípaných už niet priestoru na meškanie, improvizáciu ani nedodržiavanie predpísaných postupov, pretože každý stratený deň prináša nové škody a zvyšuje riziko šírenia nákazy.
Upozornil, že je nevyhnutné, aby všetky úrovne systému – od celoštátnej až po miestnu – postupovali výlučne v súlade s Pravidlami o určení plánu riadenia krízových situácií z roku 2015, ktoré jasne vymedzujú kompetencie a povinnosti všetkých zúčastnených.
Zdôraznil, že tieto pravidlá platia už roky a je nevyhnutné, aby sa konečne dôsledne uplatňovali. V takýchto situáciách podľa neho niet miesta na individuálne rozhodovanie, odkladanie opatrení, ani prenášanie zodpovednosti.
Minister nariadil, aby národné, regionálne aj miestne krízové štáby zasadali nepretržite, denne organizovali operatívne porady, predkladali správy o prijatých opatreniach a koordinovane reagovali na každé nové podozrenie z výskytu ochorenia.
Osobitne upozornil na nevyhnutnosť dôsledného dodržiavania opatrení biologickej bezpečnosti, včasnej eutanázie nakazených zvierat a ich bezpečnej likvidácie, s cieľom zabrániť ďalšiemu šíreniu vírusu.
„Ak sa objavia klinické príznaky ochorenia, postup musí byť rýchly, pretože cieľom je zastaviť vírus priamo v ohnisku nákazy,“ zdôraznil minister. Dodal, že každá hodina je rozhodujúca, keďže následky oneskorenej reakcie znášajú štát aj chovatelia.
Minister zároveň nariadil, aby boli všetky infikované a ohrozené oblasti jasne označené v súlade s platnými predpismi a aby sa bezodkladne odstránili všetky zistené nedostatky v teréne.