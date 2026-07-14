Ministerstvo poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva oznámilo, že Správa pre agrárne platby vyhlásila verejnú výzvu na podávanie žiadostí o priznanie nároku na prémiu za mlieko za druhý štvrťrok 2026.
Žiadosti možno podávať odo dnes do 14. augusta prostredníctvom platformy eAgrar, respektíve portálu ePodsticaji.
Nárok na prémiu za mlieko má právnická osoba, podnikateľ a fyzická osoba – nositeľ rodinného poľnohospodárskeho gazdovstva za podmienky, že pred podaním žiadosti obnovili registráciu svojho gazdovstva v Registri poľnohospodárskych gazdovstiev na rok 2026.
Prémia sa poskytuje za surové kravské, ovčie a kozie mlieko vyprodukované a dodané v druhom štvrťroku 2026, teda v období od 1. apríla do 30. júna.