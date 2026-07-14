Od 13. do 19 júla v Istanbule prebieha súťaž World folk dance competition. Na tomto medzinárodnom folklórnom festivale Slovensko reprezentuje a predstavuje krásu ľudovej hudby, piesní a tanca Folklórny súbor Partizán, ktorý bude hosťovať aj v Starej Pazove, kde predvedú program pod názvom Pocta piesni a tancu.
Podľa slov Zdenka Uheliho, predsedu SKUS hrdinu Janka Čmelíka, koncert banskobystrických hostí bude v pondelok 20. júla o 20.00 hod. v divadelnej sále. Súbor má dlhoročné väzby s FS Klasy a úspešne tam hosťoval niekoľkokrát.