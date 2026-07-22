1456 – kresťanské vojsko pod velením sedmohradského vojvodu Jána Hunyadiho, ktorý je v srbskej epike známy ako Sibinjanin Janko, v rozhodujúcej bitke porazilo Turkov, ktorí obkľúčili Belehrad.
1784 – narodil sa nemecký fyzik, matematik, astronóm a geodet Friedrich Wilhelm Bessel, zakladateľ modernej astronómie. Spresnil základné astronomické konštanty a vypočítal dráhu Halleyovej kométy.
1822 – narodil sa v Sliezsku v nemecky hovoriacej rodine v obci Hynčice augustiánsky mních a kňaz, botanik a prírodovedec Johann Gregor Mendel, duchovný otec novodobej náuky o dedičnosti.
1933 – americký letec Wiley Post dokončil po siedmich dňoch, 18 hodinách a 49 minútach prvý sólový let okolo sveta.
1951 – narodil sa Braňo Hochel, slovenský spisovateľ, literárny vedec, prekladateľ, publicita a politik. Zomrel roku 2015.
1955 – narodil sa Willem Dafoe, známy americký herec.
1958 – narodila sa česká speváčka, huslistka a skladateľka Iva Bittová, ktorá vo svojej tvorbe úspešne spája široký záber hudobných žánrov, od ľudových pesničiek cez jazz až po klasickú hudbu.
1972 – pristátie kozmickej sondy Venera-8 na povrchu Venuše.
1992 – drogový obchodník Pablo Escobar unikol z kolumbijského väzenia z obavy pred vydaním do USA.
2016 – japonská spoločnosť Funai Electric, posledný výrobca videorekordérov, oznámila, že vyrobí posledný kus tohto zariadenia.