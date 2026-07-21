1479 – v Olomouci ratifikovali uhorský kráľ Matej Korvín a český panovník Vladislav Jagelovský mierovú dohodu, ktorou sa skončila uhorsko-česká vojna.
1620 – narodil sa francúzsky astronóm Jean Picard, autor tvrdenia o sploštení guľatého tvaru Zeme.
1798 – francúzsky generál Napoleon Bonaparte zvíťazil nad mameluckým vojskom v bitke pri Veľkých pyramídach.
1816 – narodil sa britský novinár a majiteľ médií nemeckého pôvodu Paul Julius Reuter, zakladateľ tlačovej agentúry Reuters.
1880 – narodil sa v Košariskách politik, vedec-astronóm, vojak, generál francúzskej armády podieľajúci sa na vzniku Československa Milan Rastislav Štefánik.
1899 – narodil sa americký spisovateľ Ernest Hemingway, laureát Nobelovej ceny.
1983 – sovietska výskumná stanica Vostok v Antarktíde namerala absolútne najnižšiu teplotu na Zemi (-89,2 °C).
1985 – zomrel srbský spisovateľ Aleksandar Vučo, príslušník hnutia nadrealistov.
1993 – bratislavské letisko Ivanka pri Dunaji premenovali na Letisko Milana Rastislava Štefánika.
2008 – Radovan Karadžić, bývalý vodca Republiky srbskej, obvinený Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu, bol zatknutý v Belehrade.
2011 – úspešné pristátie raketoplánu Atlantis v Kennedyho vesmírnom stredisku definitívne ukončilo 30-ročnú éru raketoplánov NASA.