Ministerstvo poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva oznámilo, že prijalo nové pokyny na zabránenie šírenia afrického moru ošípaných v poľovných revíroch a lesoch na území Srbska. Všetci užívatelia poľovných revírov a štátnych lesov, ako aj vlastníci súkromných lesov, sú povinní tieto opatrenia uplatňovať okamžite, dôsledne a bez výnimiek.
V častiach poľovných revírov, ktoré sa nachádzajú v oblastiach s vysokým rizikom, sa obmedzuje prístup a pohyb osôb. Výnimku tvoria služobné osoby a osoby vykonávajúce poľovnícke, lesnícke, veterinárne a iné nevyhnutné práce, pričom sú povinné dodržiavať opatrenia biologickej bezpečnosti.
Užívatelia poľovných revírov musia organizovať intenzívnejšie aktívne prehľadávanie terénu s cieľom nájsť uhynuté diviaky. Vyhľadávanie sa bude vykonávať systematicky podľa vopred určených zón, ktoré musia byť skontrolované do siedmich dní. O priebehu je potrebné viesť dennú evidenciu a zasielať správy príslušným regionálnym krízovým centrám, uvádza sa v oznámení.
Minister poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva Dragan Glamočić zdôraznil, že diviaky zohrávajú významnú úlohu pri šírení a udržiavaní vírusu afrického moru ošípaných v prírode. Dodal, že systematické prehľadávanie terénu, rýchle nahlásenie každého nájdeného uhynutého jedinca a dôsledné dodržiavanie opatrení biologickej bezpečnosti majú rozhodujúci význam.
Za nedodržiavanie predpísaných opatrení budú príslušné inšpekcie začínať priestupkové konania. Pokuty pre právnické osoby môžu v závislosti od druhu priestupku dosiahnuť až tri milióny dinárov.
Pripomíname, že sa vírus môže prenášať prostredníctvom obuvi, odevu, vybavenia a vozidiel. Preto je nevyhnutné obmedziť pohyb v infikovaných a ohrozených oblastiach a zabezpečiť dôkladné čistenie a dezinfekciu.