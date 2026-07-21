Občania, ktorí požiadali o zápis vlastníckeho práva podľa nového zákona Svoj na svome, by mali venovať zvýšenú pozornosť SMS správam a dodržiavaniu lehôt na prevzatie a úhradu oznámení. Podľa informácií z Mestskej správy úrady už začali tieto SMS notifikácie odosielať.
Každý, komu príde SMS notifikácia, si musí príslušné oznámenie osobne vyzdvihnúť. Prevzatie je možné na priehradke pošty alebo priamo v priestoroch Mestskej správy. Pri preberaní je potrebné predložiť občiansky preukaz žiadateľa.
Na zaplatenie poplatku plynie lehota 30 dní od doručenia oznámenia. V prípade, že táto lehota nebude dodržaná, prípad sa postúpi Prokuratúre Republiky Srbsko, ktorá začne proces vymáhania pohľadávky v súlade so zákonom.
Mestská správa zároveň apeluje na starších občanov, ktorí podali žiadosti a menej sa orientujú v technológiách, aby požiadali blízkych o pravidelnú kontrolu ich mobilných telefónov. SMS správy zasiela Agentúra pre priestorové plánovanie a ich včasné zachytenie je kľúčové na dodržanie zákonných termínov.
Zdroj: www.mojnovisad.com