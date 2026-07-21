V areáli sídelnej budovy Matice slovenskej v Martine sa od 30. júla do 2. augusta 2026 uskutoční 2. ročník Medzinárodného krajanského festivalu. Podujatie opäť prepojí slovenskú kultúru, tradície a folklór v podaní domácich i zahraničných Slovákov.
Piatok 31. júla prinesie slávnostné otvorenie, diskusie s krajanmi, besedu so spisovateľom Jozefom Banášom, vystúpenie hudobných legiend slovenských pódií a večernú DJ párty.
Sobota 1. augusta bude patriť najskôr programu pre deti, kde vystúpia detské folklórne súbory, Kúzelník Michal či populárna dvojica Zahrajko a Myška Eliška. Popoludní a večer sa predstavia krajanské folklórne súbory zo Srbska, Veľkej Británie, Chorvátska, Maďarska a Česka. Vyvrcholením dňa bude slávnostný galaprogram, koncert skupiny Hrdza a večerné vystúpenie orchestra SKUS Pivnica zo Srbska.
Počas celého festivalu bude pre návštevníkov pripravený aj pestrý sprievodný program. Chýbať nebudú stánky s tradičnými ľudovými remeslami, gastro zóna s občerstvením, rôzne atrakcie pre najmenších a tematická výstava Šatnice Matice slovenskej.
Zdroj: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky