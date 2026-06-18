Slováci žijúci za hranicami svojej materskej krajiny si o krátky čas pripomenú svoje kultúrne korene a identitu. V nedeľu 5. júla o 10.00 hod. sa v bratislavskom Sade Janka Kráľa uskutoční tradičné podujatie pri príležitosti Pamätného dňa Slovákov žijúcich v zahraničí.
Tohtoročné oslavy sa ponesú v znamení hrdosti, folklóru a vzájomnej súdržnosti. Organizátori pozývajú širokú verejnosť na slávnostné stretnutie pri základnom kameni Pamätníka Slovákov žijúcich v zahraničí. Podujatie je verejným vyjadrením úcty všetkým našim krajanom, ktorí si uchovávajú slovenský jazyk, zvyky a národné povedomie bez ohľadu na to, v ktorom kúte sveta našli svoj domov.
Návštevníci sa môžu tešiť na bohatý kultúrny program plný hudby a tanca. Na pódiu sa predstavia vzácni hostia a umelci z Česka, Maďarska a zo Srbska.
Zdroj: ÚSŽZ