V našej krajine sa od 29. júla do 9. augusta konajú hádzanárske majstrovstvá Európy hádzanárov do 18 rokov. Zápasy sa hrajú v Belehrade vo viacerých športových halách a turnaj sa momentálne dostal do druhej skupinovej fázy, v ktorej sa bojuje o postup do štvrťfinále.
Na turnaji účinkuje 24 reprezentácií. Na rozdiel od basketbalových súťaží pre mladšie kategórie, o ktorých sme už písali, v hádzanárskej konkurencii nepostupujú všetky tímy zo základných skupín do vyraďovacej časti. Na druhej strane ani najslabšie celky po prvej fáze turnaj neopúšťajú, ale pokračujú v bojoch o konečné 13. až 24. miesto. Zo šiestich základných skupín postúpili do druhej fázy dva najlepšie tímy.
Naša U18 reprezentácia v skupine s Nemeckom, Talianskom a Tureckom obsadila druhé miesto. Vyhrala nad Talianskom a Tureckom, zatiaľ čo s Nemeckom remizovala. Srbsko tak postúpilo do druhého kola, v ktorom si sily zmeria ešte s Francúzskom (v pondelok) a so Slovinskom (v utorok), čiže s reprezentáciami, ktoré boli na prvých dvoch pozíciách v skupine A.
Okrem našej skupiny, v druhej fáze sú ďalšie dve. Do štvrťfinále postúpia dve najlepšie mužstvá, tiež dve najlepšie z pozície tri. V skupine II hrajú Island, Chorvátsko, Portugalsko a Maďarsko, kým v skupine III nastupujú Poľsko, Dánsko, Faerské ostrovy a Španielsko.
Vidno teda, že situácia v juniorskej konkurencii je veľmi podobná seniorskej a že je jasné, v ktorých krajinách sa hrá najlepšia hádzaná.
Zaujímavosťou je, že do druhej fázy nepostúpilo Švédsko, ktoré je obhajcom titulu z roku 2024, keď vo finále turnaja v Čiernej Hore po predĺžení porazilo Dánsko.
Na druhej strane má Srbsko ako hostiteľ šancu dosiahnuť kvalitný výsledok, keďže podobne ako seniorská reprezentácia ani juniorská nedosahuje výraznejšie výkony.
Štatistka a pohľad do minulosti
Od osamostatnenia v roku 2006 Srbsko ani raz nehralo v semifinále majstrovstiev Európy a ani sveta na U18 podujatiach. Najlepší výkon na šampionáte Starého kontinentu je 5. miesto z roku 2010, zatiaľ čo Srbsko pred dvomi rokmi bolo šieste.
Na svetových majstrovstvách Srbsko tiež pravidelne účinkuje a od roku 2006 vynechalo iba podujatie v roku 2023.
Na U19 svetových turnajoch (keďže sa európsky šampionát hrá v konkurencii hráčov do 18 rokov, ale je aj kvalifikáciou na svetové podujatie, ktoré je už potom v kategórii U19), tiež chýbajú výraznejšie výkony. Jediné štvrťfinále datuje z roku 2013 a podujatia v Maďarsku, kým sa na ostatných akciách Srbsko medzi osem najlepších tímov už nikdy viac nedostalo. Preto je toto dobrá príležitosť využiť domáci terén a prípadne dosiahnuť hádzanársky úspech, na ktorý veru dlho čakáme.
Pokiaľ ide o najlepšie U18 selekcie, treba osobitne vyzdvihnúť Švédsko a Nemecko s tromi zlatými medailami, kým Chorvátsko, Španielsko a Francúzsko vyhrali dvakrát. Po jeden titul majú Maďarsko, Island, Portugalsko, Rusko, ale aj Srbsko a Čierna Hora, z turnaja v roku 2004, ktorý sa hral práve v našej krajine.
Zaujímavosťou je aj to, že Dánsko na juniorskom európskom šampionáte získalo úhrnne 11 medailí, štyri strieborné a sedem bronzových, čo teda znamená, že má za sebou najviac semifinále spomedzi všetkých účastníkov, ale sa mu zatiaľ ešte nikdy nepodarilo vyhrať.