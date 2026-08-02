V poradí 30. jubilejný Turnaj v malom futbale o putovný pohár Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Srbsku sa uskutočnil v sobotu 1. augusta v Hložanoch. Na turnaj sa prihlásilo 16 matičných tímov, ktoré zápasili o pohár na ihrisku FK Budúcnosť.
Organizátormi tohtoročného turnaja boli MOMS Hložany a Futbalový klub Budúcnosť Hložany, ktorý si pripomína 100. výročie svojho založenia.
Po pekelnom počasí, keď teplota na ihrisku presahovala aj 40 stupňov Celzia, futbalisti počas celého dňa vynaložili veľké úsilie a predviedli svoje futbalové zručnosti.
Po skupinových zápasoch nasledovali štvrťfinálové stretnutia a ich víťazi postúpili do semifinále. Na ihrisku číslo 1 tím MOMS Hložany 1 presvedčivo zdolal MOMS Pivnica 7 : 0. Na ihrisku číslo 2 MOMS Hložany 2 zadal ťažkú ranu dovtedy výborne hrajúcemu celku MOMS Aradáč, ktorý zdolal 6 : 0.
Už vtedy bolo jasné, že pohár zostane v Hložanoch, iba sa nevedelo, ktorý z domácich tímov ho získa. Vo finálovom zápase nastúpil prvý hložiansky tím spočiatku s náhradníkmi, no druhý tím sa ukázal ako tvrdý súper. V prvom polčase bol aktívnejší, hral konkrétnejšie a ujal sa vedenia. Potom však nastúpila najsilnejšia zostava prvého tímu, ktorá do konca zápasu strelila dva góly. Aktívni hráči hložianskej Budúcnosti tak potvrdili svoju kvalitu a zvíťazili.
Na záver vyhlásili aj najlepších hráčov turnaja. Najlepším strelcom sa stal Milan Števko z Aradáča s nastrieľanými 9 gólmi. Najlepším brankárom bol Emil Čipkár z tímu MOMS Hložany 2 a najlepším hráčom turnaja sa stal Milan Adámek z tímu MOMS Hložany 1.
Celkom na záver veľvyslanec Michal Pavúk odovzdal kapitánovi víťazného mužstva putovný pohár. Ako sme už uviedli, zostáva natrvalo v Hložanoch, pretože podľa pravidiel si ho môže ponechať tím, ktorý zvíťazí trikrát za sebou. Hložančanom sa to podarilo v Selenči, v Pivnici a teraz aj na domácej pôde.
Treba uviesť, že poháre vo svojich skriniach za týchto 30 rokov existencie turnaja získali aj MOMS Kysáč, MOMS Aradáč a MOMS Petrovec.
Včera večer sa na ihrisku FK Budúcnosť konala tradičná ľudová veselica. Dnes o 18.00 hod. si v rámci osláv 100. výročia futbalu v Hložanoch zmerajú sily v revuálnom zápase domáci FK Budúcnosť Hložany a FK Spartak Subotica.