Futbalový klub Tatra Kysáč oznamuje všetkým členom, fanúšikom a priaznivcom miestneho športu, že sa uskutoční dôležité volebné zhromaždenie klubu. Zasadnutie sa bude konať v stredu 5. augusta 2026 o 19.00 hod. v priestoroch futbalového klubu.
Hlavným bodom programu bude zhodnotenie doterajšej práce a predovšetkým voľba nového vedenia, ktoré určí smerovanie klubu na ďalšie obdobie. Diskutovať sa bude aj o plánoch do budúcnosti a rozvoji kysáčskeho futbalu, ktorý má dlhoročnú tradíciu. Vedenie klubu pozýva každého, komu záleží na osude FK Tatra, aby prišiel vyjadriť svoju podporu a pomohol rozhodnúť o ďalšej budúcnosti klubu.
Zdroj: Miestne spoločenstvo Kysáč